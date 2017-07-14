«Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри

В минувшем месяце «Бавария» заключила трехлетний контракт с полузащитником «Вердера» Сержем Гнабри. Мюнхенский клуб считает, что футболист пока не готов играть в основном составе команды, поэтому решил отдать игрока в аренду «Хоффенхайму».

Соглашение рассчитано на один год.

Отметим, что Гнабри сегодня исполнилось 22 года.