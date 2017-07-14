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«Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Бавария, Хоффенхайм, Гнабри Серж
Сегодня, 14:54 | Источник: твиттер ФК "Хоффенхайм" | Редакция: Роман Мельник

В минувшем месяце «Бавария» заключила трехлетний контракт с полузащитником «Вердера» Сержем Гнабри. Мюнхенский клуб считает, что футболист пока не готов играть в основном составе команды, поэтому решил отдать игрока в аренду «Хоффенхайму».

Соглашение рассчитано на один год.

Отметим, что Гнабри сегодня исполнилось 22 года.

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