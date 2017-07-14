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«Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри
Сегодня, 14:54 | Источник: твиттер ФК "Хоффенхайм" | Редакция: Роман Мельник
В минувшем месяце «Бавария» заключила трехлетний контракт с полузащитником «Вердера» Сержем Гнабри. Мюнхенский клуб считает, что футболист пока не готов играть в основном составе команды, поэтому решил отдать игрока в аренду «Хоффенхайму».
Соглашение рассчитано на один год.
Отметим, что Гнабри сегодня исполнилось 22 года.
Alles Gute zum Geburtstag, @SergeGnabry & Willkommen bei der #tsg. Hoffenheim leiht den 22-Jährigen für ein Jahr vom @FCBayern aus. 👋 pic.twitter.com/bIF3miwlEr
— TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 14 июля 2017 г.
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