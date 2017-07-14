Деулофеу присоединился к «Барселоне»

30 июня «Барселона» активировала опцию обратного выкупа прав на 23-летнего нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу. Сегодня футболист вернулся в столицу Каталонии и вскоре подпишет с «сине-гранатовыми» контракт.

Напомним, что Деулофеу выступал в системе «Барселоны» с 2003 по 2015 год.

Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2019 года.