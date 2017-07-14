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Деулофеу присоединился к «Барселоне»
Сегодня, 15:53 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник
30 июня «Барселона» активировала опцию обратного выкупа прав на 23-летнего нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу. Сегодня футболист вернулся в столицу Каталонии и вскоре подпишет с «сине-гранатовыми» контракт.
Напомним, что Деулофеу выступал в системе «Барселоны» с 2003 по 2015 год.
Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2019 года.
🖊 #FCBLive: Gerard Deulofeu formalizes return to Barça 👉 https://t.co/TyXxX0ewyv 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/LmKtVyMTqv
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2017 г.
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