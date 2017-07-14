Рейтинг@Mail.ru

Деулофеу присоединился к «Барселоне»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Барселона, Деулофеу Жерар
Сегодня, 15:53 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник

30 июня «Барселона» активировала опцию обратного выкупа прав на 23-летнего нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу. Сегодня футболист вернулся в столицу Каталонии и вскоре подпишет с «сине-гранатовыми» контракт.

Напомним, что Деулофеу выступал в системе «Барселоны» с 2003 по 2015 год.

Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2019 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:54 Официально Фото «Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри 9
14:32 Официально Фото «Сивасспор» подписал бывшего защитника «Динамо» Дьякова 19
12:51 Видео Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике 11
11:18 Официально Себальос согласовал шестилетний контракт с «Реалом» 36
Станислав Горин
Новый Дани Алвес для «Барселоны»
Фанаты «Арсенала» выдохнули – каталонцы вместо Бельерина подписали еще одного клиента Жорже Мендеша. О ярком Нельсоне Семеду – на «Соккер.ру».
Комментариев: 6
03:06 Официально Чалоба сменил «Челси» на «Уотфорд» 7
00:01 Агент подтвердил информацию о переходе Бильи из «Лацио» в «Милан» 6
Вчера
23:56 «Ливерпуль» получил отказ по трансферу Наби Кейта 4
23:53 Официально Фото МакГиди перешел в «Сандерленд» 13
23:10 Агент Бонуччи о переговорах с «Миланом»: «Пока что мы вынуждены ждать» 4
все материалы по этой теме
Турниры