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«Барселона» завершила переход Нельсона Семеду

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Барселона, Бенфика, Семеду Нельсон
Сегодня, 19:04 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» подтвердила покупку защитника «Бенфики» Нельсона Семеду. Футболист прошел медосмотр и вскоре будет официальное представление 23-летнего игрока. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 30 млн евро. Семеду стал девятым португальцем в «Барсе».

Семеду является воспитанником «Бенфики». В прошлом сезоне он провел за команду 47 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 12 результативных передач.

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