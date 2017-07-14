«Барселона» завершила переход Нельсона Семеду

«Барселона» подтвердила покупку защитника «Бенфики» Нельсона Семеду. Футболист прошел медосмотр и вскоре будет официальное представление 23-летнего игрока. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 30 млн евро. Семеду стал девятым португальцем в «Барсе».

Семеду является воспитанником «Бенфики». В прошлом сезоне он провел за команду 47 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 12 результативных передач.