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«Сивасспор» подписал бывшего защитника «Динамо» Дьякова
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сивасспор, Динамо М, Дьяков Виталий
Сегодня, 14:32 | Источник: ФК "Сивасспор" | Редакция: Роман Мельник
Вчера московское «Динамо» расторгло контракт с защитником Виталием Дьяковым, а уже сегодня турецкий «Сивасспор» объявил о приобретении российского футболиста. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на два года.
Центрбек выступал за «бело-голубых» с лета 2015 года и провел за клуб 23 официальных матча, забив 3 гола. Летом прошлого года футболист был арендован «Томью».
#Sivasspor´umuz, profesyonel futbolcu Vitali Djakov´u renklerine bağladı.https://t.co/el9XiLasCS pic.twitter.com/UvIukxl5pC
— Sivasspor (@SivassporKulubu) 14 июля 2017 г.
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