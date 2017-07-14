«Сивасспор» подписал бывшего защитника «Динамо» Дьякова

Вчера московское «Динамо» расторгло контракт с защитником Виталием Дьяковым, а уже сегодня турецкий «Сивасспор» объявил о приобретении российского футболиста. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на два года.

Центрбек выступал за «бело-голубых» с лета 2015 года и провел за клуб 23 официальных матча, забив 3 гола. Летом прошлого года футболист был арендован «Томью».