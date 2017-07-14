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Уокер стал игроком «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Уокер Кайл
Сегодня, 17:40 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Манчестер Сити». Контракт с 27-летним англичанином рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 45 млн фунтов плюс 5 млн «шпоры» могут получить в виде бонусов.

«Я очень рад перейти в „Манчестер Сити“ и не могу дождаться начала сезона. Пеп Гвардиола - один из самых уважаемых тренеров мира, он должен помочь вывести мою игру на новый уровень», — сказал Уокер.

Уокер принадлежал «Тоттенхэму» с 2009 года. За это время он провел 228 матчей и забил 4 гола.

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