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Уокер стал игроком «Манчестер Сити»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Уокер Кайл
Сегодня, 17:40 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Манчестер Сити». Контракт с 27-летним англичанином рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 45 млн фунтов плюс 5 млн «шпоры» могут получить в виде бонусов.
«Я очень рад перейти в „Манчестер Сити“ и не могу дождаться начала сезона. Пеп Гвардиола - один из самых уважаемых тренеров мира, он должен помочь вывести мою игру на новый уровень», — сказал Уокер.
Уокер принадлежал «Тоттенхэму» с 2009 года. За это время он провел 228 матчей и забил 4 гола.
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Неплохо так Леви наварился, очень неплохо.
Учитывая что в прошлом сезоне Уокер сильно сдал + конфликт с Почеттино. Так что я очень даже довольна.
Шанс для Кирана. Хотя еще один правый защитник все равно нужен.
Удачи в дальнейшем!
Всегда будут вынуждены покупать хороших игроков.. своих то воспитанников нет)
Может в будущем у них будет хорошая академия, но сейчас вынуждены всех и все покупать)
Пеп не должен расстраиваться из за того, что Дани Алвес выбрал Псж.
Дани хоть и мастер, но уже не молод..
А вот англичанин лет 5 может играть на высшем уровне)
По сути, только под Пепа приехали Нолито, Сане, Гюндоган, Жезус и Стоунс, да и сам Де Брюйне практически а толку пшик.
Вторая волна скупок пошла, Силва, Эдерсон, Уокер...
Сколько нужно Пепу, чтобы сделать боеспособную команду, 500 игроков, что ли?
на новый уровень эт да что разучится играть и небудет знать кто он)
нап или вратарь ахахх