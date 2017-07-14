«Факел» подписал Алхазова

Нападающий Александр Алхазов присоединился к «Факелу», став очередным новичком воронежского клуба. Об условиях договора не сообщается.

Прошлый сезон 33-летний форвард провел в «Мордовии», где в 28 матчах ФНЛ забил 4 гола.

На сегодняшний день в заявке «Факела» для участия в турнире ФНЛ значатся фамилии 26 футболистов.