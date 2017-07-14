Азмун, Джанаев, Гранат и Кудряшов перешли в «Рубин»

«Рубин» официально подтвердил подписание контрактов с голкипером Сосланом Джанаевым, а также защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. О сроках соглашений не сообщается. Джанаев будет выступать в «Рубине» под 35-м номером, Гранат взял 14-й, а Кудряшов — 30-й.

Кроме того, пресс-служба «Ростова» информирует, что нападающий Сердар Азмун также продолжит карьеру в казанском клубе.