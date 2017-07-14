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Азмун, Джанаев, Гранат и Кудряшов перешли в «Рубин»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Рубин, Ростов, Гранат Владимир, Джанаев Сослан, Азмун Сердар, Кудряшов Федор
Сегодня, 17:51 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Рубин» официально подтвердил подписание контрактов с голкипером Сосланом Джанаевым, а также защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. О сроках соглашений не сообщается. Джанаев будет выступать в «Рубине» под 35-м номером, Гранат взял 14-й, а Кудряшов — 30-й.

Кроме того, пресс-служба «Ростова» информирует, что нападающий Сердар Азмун также продолжит карьеру в казанском клубе.

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