Джафар перешел в «Тамбов»

«Тамбов» объявил о подписании контракта с форвардом из Буркина-Фасо Джафаром. Контракт с 18-летним футболистом рассчитан на 1 год.

В прошлом сезоне Джафар проходил просмотр в ЦСКА и «Урале», однако с ними не договорился о подписании контракта. Затем трудоустроился в «Балтике», где в 14 матчах ФНЛ забил 2 гола.