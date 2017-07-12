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Джафар перешел в «Тамбов»
Сегодня, 20:26 | Источник: ФК "Тамбов" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Тамбов» объявил о подписании контракта с форвардом из Буркина-Фасо Джафаром. Контракт с 18-летним футболистом рассчитан на 1 год.
В прошлом сезоне Джафар проходил просмотр в ЦСКА и «Урале», однако с ними не договорился о подписании контракта. Затем трудоустроился в «Балтике», где в 14 матчах ФНЛ забил 2 гола.
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