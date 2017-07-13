Голкипер Будаков стал игроком «Анжи»

«Анжи» объявил о заключении трудового соглашения с 32-летним голкипером Александром Будаковым. Футболист находился в клубе на просмотре с июня-месяца. Контракт рассчитан на один год.

Ранее игрок выступал за команды «Витязь» Подольск, «Черноморец» Новороссийск, «Сибирь» Новосибирск, «Крылья Советов» Самара, «Кубань» Краснодар, «Спартак» Нальчик, «Химки», «Торпедо» Москва, «Ислочь» (Белоруссия) и «Амкар». В «Анжи» Будаков пришел на правах свободного агента.

Сегодня махачкалинский коллектив также сообщил о продлении сотрудничества с полузащитником Аязом Гулиевым.