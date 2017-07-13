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Голкипер Будаков стал игроком «Анжи»
Сегодня, 13:22 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник
«Анжи» объявил о заключении трудового соглашения с 32-летним голкипером Александром Будаковым. Футболист находился в клубе на просмотре с июня-месяца. Контракт рассчитан на один год.
Ранее игрок выступал за команды «Витязь» Подольск, «Черноморец» Новороссийск, «Сибирь» Новосибирск, «Крылья Советов» Самара, «Кубань» Краснодар, «Спартак» Нальчик, «Химки», «Торпедо» Москва, «Ислочь» (Белоруссия) и «Амкар». В «Анжи» Будаков пришел на правах свободного агента.
Сегодня махачкалинский коллектив также сообщил о продлении сотрудничества с полузащитником Аязом Гулиевым.
Будаков — в #Анжи https://t.co/nXTn3hC86b #СемьяАнжи pic.twitter.com/ZCYJDFBs6P
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 13 июля 2017 г.
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По сравнению с составом до ухода Врба мы стали сильнее или слабее? Мне кажется слабее. Брызгалов почти не играл. Мусалов - ладно, не будем, все-таки свой и его надо поддерживать. Яковлев - потенциал есть, а толку почти нет. Тетрашвили и Фибел то же самое. У Фибела вроде все данные для игры на втором этаже, но вроде ни разу в ворота соперника не попал, а в своей штрафной все время оказывается в другом месте. Хубулов - вроде неплох. Но я не помню ни одной острой передачи от него в штрафную. Гулиев молод и вроде есть потенциал, но игры нет пока. Кацаев? Тот же Бериша, только Бериша был потехничнее. А так, толку ни от одного, ни от другого не было. Новички? Ну поглядим как впишутся...
Стратегия руководства мне не понятна. С таким подходом к комплектованию команды - это путь в ФНЛ. Если не в этом году, так в следующем. А если это так, то по мне не надо мучиться...(
Я не требую борьбы за медали или еврокубки. Но с 5-го по 10-ое место должны же бороться?
Хубулов,Гулиев и Кацаев уже сыграны между собой.
А еще Полуяхтов,Удалый и Багаев - из защитников новых,
четыре новых хавбека - Игорь Чайковский, кэп луганской Зари,
и Данченко с Шахтера, а так же Карасев и грузин Липартия,
4 опорника : Брызгалов,Афонин,эфиоп Паном и Гулиев,
и 5 напов : Базелюк, Маркелов,Долгов, Мамтов и Дибиргаджиев.
Если глянуть по составу,он всяко увесистстее,чем в прошлом сезоне,
по крайней мере,ослабление только пожалуй во вратарской линии ,
но может будут компенсировать эту проблему неплохой линией полузащиты,
сыгранными в прошлом сезоне тремя защитниками и хоть каким-то разнообразием
в атакующей линии, например Афонина,Полуяхтова,Чайковского и Липартию
можно вполне считать усилением в нашем нынешнем виде,а еще очень хочется,
чтобы в атаке раскрылся Джамал Дибиргаджиев,не затух как Середер и Исламнур.
А так, успехов конечно. Но как то опять команда с нуля и уровнем значительно ниже прошлого года. Может и не получиться 20 очков к перерыву...(
Ну что же, в любом случае,так понимаю,пока основным у нас будет Будаков,
удачи и как можно больше держать ворота Анжи на замке,а там посмотрим )