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Голкипер Будаков стал игроком «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Анжи, Будаков Александр
Сегодня, 13:22 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник

«Анжи» объявил о заключении трудового соглашения с 32-летним голкипером Александром Будаковым. Футболист находился в клубе на просмотре с июня-месяца. Контракт рассчитан на один год.

Ранее игрок выступал за команды «Витязь» Подольск, «Черноморец» Новороссийск, «Сибирь» Новосибирск, «Крылья Советов» Самара, «Кубань» Краснодар, «Спартак» Нальчик, «Химки», «Торпедо» Москва, «Ислочь» (Белоруссия) и «Амкар». В «Анжи» Будаков пришел на правах свободного агента. 

Сегодня махачкалинский коллектив также сообщил о продлении сотрудничества с полузащитником Аязом Гулиевым.

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