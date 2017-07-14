Йованович сменил «Зенит» на «Бордо»

Как и ожидалось, защитник «Зенита» Вукашин Йованович на постоянной основе стал футболистом «Бордо».

По неофициальной информации, 21-летний серб подписал с французским клубом четырехлетний контракт, а «Зенит» получил за футболиста 3 млн евро.

Йованович присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016 году и отыграл 25 матчей в рамках ФНЛ за «Зенит»-2. В феврале 2017-го защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо».