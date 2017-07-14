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Йованович сменил «Зенит» на «Бордо»
Сегодня, 17:11 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, защитник «Зенита» Вукашин Йованович на постоянной основе стал футболистом «Бордо».
По неофициальной информации, 21-летний серб подписал с французским клубом четырехлетний контракт, а «Зенит» получил за футболиста 3 млн евро.
Йованович присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016 году и отыграл 25 матчей в рамках ФНЛ за «Зенит»-2. В феврале 2017-го защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо».
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если учесть, что Милан Куцку продал в районе 5-6ти, то это ваще норм, из Зенита-2
Нормуль.
"Талантливым игрокам нет места в госпроекте." - Уже за эту "безрассудную деятельность" к тебе рубашеньку с длинными рукавами можно примерять.
"В нём приветствуются только закатившиеся звёзды, которых можно закидывать газодолларами." - ...и рукава рубашеньки, аккуратно "обнимают" твою талию.
"А ведь при этом они тщетно тешат себя мыслями о полуфиналах ЛЧ..." - Узел и укольчик успокоительного, с повествованием о том, что "Полуфинал ЛЧ - это влажные мечты тарасят."
Брали вроде дешевле, чем за лям, зарплату платили в арендах.
Так ещё и уходит в добротный клуб.
Но мясному опять не нравится - мотает их из стороны в сторону...то не то , это не это...напоминает девушку в те самые дни.
Удачи парню на новом месте.
Зенит предсказуем. Уже даже неинтересно.