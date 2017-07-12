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Аршак Корян вернулся в «Локомотив»
Сегодня, 13:50 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, нападающий Аршак Корян подписал контракт с «Локомотивом».
22-летний футболист является воспитанником московского клуба, но в феврале 2015 года перешел в «Витесс», где в общей сложности провёл три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.
«Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в „Локомотиве“ более десяти лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В „Локомотиве“ хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде», - отметил игрок.
⚠️ Аршак Корян – в «Локомотиве»!
С возвращением домой, Аршак! 💪🏻https://t.co/P83OD5bHGr
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 июля 2017 г.
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