Промес: «Москва – за красными»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выложил в своём аккаунте в Instagram фото с Суперкубком России. В пятницу красно-белые обыграли «Локомотив» (2:1) и впервые в своей истории завоевали этот трофей.

«Москва – за красными», – подписал фотографию Промес.