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Промес: «Москва – за красными»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: легионеры, Промес Квинси
Сегодня, 03:35 | Источник: Инстаграм Квинси Промеса | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выложил в своём аккаунте в Instagram фото с Суперкубком России. В пятницу красно-белые обыграли «Локомотив» (2:1) и впервые в своей истории завоевали этот трофей.

«Москва  за красными», – подписал фотографию Промес.

 

Moscow Is Red 🔴⚪️ #Spartak

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

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