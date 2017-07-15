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Промес: «Москва – за красными»
Сегодня, 03:35 | Источник: Инстаграм Квинси Промеса | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выложил в своём аккаунте в Instagram фото с Суперкубком России. В пятницу красно-белые обыграли «Локомотив» (2:1) и впервые в своей истории завоевали этот трофей.
«Москва – за красными», – подписал фотографию Промес.
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