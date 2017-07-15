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Бакайоко: «Прошло два дня, а я уже скучаю по „Монако“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Монако, Бакайоко Тьему
Сегодня, 10:47 | Источник: Твиттер Тьему Бакайоко | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко согласовал контракт с «Челси» и в ближайшее время должен пройти медосмотр. 22-летний игрок открыт новым вызовам, но на своей странице в Twitter сообщил, что уже скучает по монегаскам:

«Прошло всего два дня, а я уже по тебе скучаю. Дом, милый дом. „Монако“».

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