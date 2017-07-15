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Семеду: «„Барселона“ может на меня рассчитывать во всем»
Сегодня, 10:01 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник
Новичок «Барселоны» Нельсон Семеду поприветствовал болельщиков и поблагодарил руководство каталонского клуба за возможность присоединиться к команде:
«Прежде всего, я хочу поблагодарить „Барселону“ за предоставленную возможность и уверенность, которую они мне придали. Горжусь тем, что надеваю эту футболку. Можете на меня рассчитывать во всем. Сделаю все, что смогу для этого великого клуба. Я и раньше это знал, но сейчас ощутил в полной мере — я очень люблю этот клуб и этот город.
Все хотят играть в „Барселоне“, и я — не исключение. Я люблю играть в футбол и никогда не выключаюсь из борьбы. Всегда играю до финального свистка».
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Дай бог, что бы это так и было, пока что это лишь типичные бла-бла-бла молодого игрока при переходе в гранд.
В общем, предчувствия положительные, а там видно будет.
Первая по сути покупка Вальверде...