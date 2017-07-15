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Семеду: «„Барселона“ может на меня рассчитывать во всем»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Семеду Нельсон
Сегодня, 10:01 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Барселоны» Нельсон Семеду поприветствовал болельщиков и поблагодарил руководство каталонского клуба за возможность присоединиться к команде:

«Прежде всего, я хочу поблагодарить „Барселону“ за предоставленную возможность и уверенность, которую они мне придали. Горжусь тем, что надеваю эту футболку. Можете на меня рассчитывать во всем. Сделаю все, что смогу для этого великого клуба. Я и раньше это знал, но сейчас ощутил в полной мере — я очень люблю этот клуб и этот город.

Все хотят играть в „Барселоне“, и я — не исключение. Я люблю играть в футбол и никогда не выключаюсь из борьбы. Всегда играю до финального свистка».

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