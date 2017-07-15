Семеду: «„Барселона“ может на меня рассчитывать во всем»

Новичок «Барселоны» Нельсон Семеду поприветствовал болельщиков и поблагодарил руководство каталонского клуба за возможность присоединиться к команде:

«Прежде всего, я хочу поблагодарить „Барселону“ за предоставленную возможность и уверенность, которую они мне придали. Горжусь тем, что надеваю эту футболку. Можете на меня рассчитывать во всем. Сделаю все, что смогу для этого великого клуба. Я и раньше это знал, но сейчас ощутил в полной мере — я очень люблю этот клуб и этот город.

Все хотят играть в „Барселоне“, и я — не исключение. Я люблю играть в футбол и никогда не выключаюсь из борьбы. Всегда играю до финального свистка».