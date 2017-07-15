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Себальос: «Постараюсь возвеличить историю „Реала“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Себальос Даниэль
Сегодня, 08:27 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Реала» Даниэль Себальос поделился первыми впечатлениями от сотрудничества с «королевским клубом»:

«Не можете себе даже представить те гордость и ответственность, что я чувствую, присоединившись к „Реалу“! Я посвящу всего себя тому, чтобы сделать историю клуба еще более великой.

Я предельно мотивирован. В клуб меня привели две вещи: скромность и трудолюбие. Постараюсь доказать, что я заслуживаю этой футболки!

Hala Madrid!»

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