Себальос: «Постараюсь возвеличить историю „Реала“»

Новичок «Реала» Даниэль Себальос поделился первыми впечатлениями от сотрудничества с «королевским клубом»:

«Не можете себе даже представить те гордость и ответственность, что я чувствую, присоединившись к „Реалу“! Я посвящу всего себя тому, чтобы сделать историю клуба еще более великой.

Я предельно мотивирован. В клуб меня привели две вещи: скромность и трудолюбие. Постараюсь доказать, что я заслуживаю этой футболки!

Hala Madrid!»