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Себальос: «Постараюсь возвеличить историю „Реала“»
Сегодня, 08:27 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник
Новичок «Реала» Даниэль Себальос поделился первыми впечатлениями от сотрудничества с «королевским клубом»:
«Не можете себе даже представить те гордость и ответственность, что я чувствую, присоединившись к „Реалу“! Я посвящу всего себя тому, чтобы сделать историю клуба еще более великой.
Я предельно мотивирован. В клуб меня привели две вещи: скромность и трудолюбие. Постараюсь доказать, что я заслуживаю этой футболки!
Hala Madrid!»
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