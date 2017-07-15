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Клопп: «Салах понятия не имеет, как „Ливерпуль“ привык обороняться»
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Уиган, Салах Мохамед, Клопп Юрген
Сегодня, 08:50 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Вчера «Ливерпуль» провел контрольный поединок с «Уиганом». Матч закончился ничьей со счетом 1:1, а единственный мяч мерсисайдцев забил новичок клуба Мохамед Салах. При этом наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отмечает, что его подопечный имеет совсем другие понятия о защите:
«У него нет абсолютно никакого представления, как мы обычно обороняемся. Он хватался за голову и вообще не занимался всем этим.
Мохамед был с нами всего два дня, но затем полетел в Париж, чтобы оформить бумаги. А когда вернулся, мы подумали, что пора играть. Можно сразу сказать, что он совсем по-другому представляет себе оборону».
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