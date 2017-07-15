Рейтинг@Mail.ru

Клопп: «Салах понятия не имеет, как „Ливерпуль“ привык обороняться»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Уиган, Салах Мохамед, Клопп Юрген
Сегодня, 08:50 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Вчера «Ливерпуль» провел контрольный поединок с «Уиганом». Матч закончился ничьей со счетом 1:1, а единственный мяч мерсисайдцев забил новичок клуба Мохамед Салах. При этом наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отмечает, что его подопечный имеет совсем другие понятия о защите:

«У него нет абсолютно никакого представления, как мы обычно обороняемся. Он хватался за голову и вообще не занимался всем этим.

Мохамед был с нами всего два дня, но затем полетел в Париж, чтобы оформить бумаги. А когда вернулся, мы подумали, что пора играть. Можно сразу сказать, что он совсем по-другому представляет себе оборону».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:27 Себальос: «Постараюсь возвеличить историю „Реала“» 2
06:24 Моджи: «Очевидно, что Бонуччи ушёл в „Милан“ из-за конфликта с Аллегри» 3
Вчера
22:05 Марсело: «Роналду знает, что игроки „Реала“ будут с ним до конца» 8
18:48 Таккинарди: «Переход Бонуччи в „Милан“ можно сравнить с трансфером Игуаина в „Юве“» 18
18:32 Нападающий АЕКа: «В дуэли с ЦСКА я не знаю, кто из нас фаворит» 34
17:00 Мбаппе: «Не знаю, останусь ли я в „Монако“» 15
16:40 Тренер АЕКа: «Я не боюсь ЦСКА» 43
16:27 Галлас: «Мбаппе был рожден, чтобы стать одним из лучших футболистов в мире» 1
12:39 Бартра: «Обамеянг - душа „Боруссии“» 5
11:06 Бартомеу: «„Барселоне“ нужна всего пара штрихов. Придут 2-3 футболиста» 33
все материалы по этой теме
Турниры