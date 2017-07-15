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Венгер: «Санчес и Уилшир останутся в „Арсенале“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен , Санчес Алексис, Уилшир Джек
Сегодня, 09:31 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес останется в команде:

«Конечно, Санчес останется. Осталась всего пара моментов, которые необходимо разрешить. Мы обсуждали этот вопрос, всё прошло хорошо. Я вообще всегда смотрю на вещи позитивно».

Напомним, что игрок в этом месяце представил третью форму «канониров».

Также Венгер отметил, что в «Арсенале» останется Джек Уилшир, которого сватают в «Сампдорию»:

«Думаю, что Джек останется с нами в следующем сезоне, да. Ему необходимо трудиться и бороться за место в команде. Но когда он будет готов, то обязательно попадет в состав».

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