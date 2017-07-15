Венгер: «Санчес и Уилшир останутся в „Арсенале“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес останется в команде:

«Конечно, Санчес останется. Осталась всего пара моментов, которые необходимо разрешить. Мы обсуждали этот вопрос, всё прошло хорошо. Я вообще всегда смотрю на вещи позитивно».

Напомним, что игрок в этом месяце представил третью форму «канониров».

Также Венгер отметил, что в «Арсенале» останется Джек Уилшир, которого сватают в «Сампдорию»:

«Думаю, что Джек останется с нами в следующем сезоне, да. Ему необходимо трудиться и бороться за место в команде. Но когда он будет готов, то обязательно попадет в состав».