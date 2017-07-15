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Гендир «Шахтера»: «Наша задача — ежегодно участвовать в групповом этапе ЛЧ»
Сегодня, 09:48 | Источник: Footballua.tv | Редакция: Роман Мельник
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о задачах донецкого клуба на сезон:
«Футбол таков, что составить конкуренцию в любой момент может кто угодно. У каждого клуба летом был свой подготовительный процесс, свое усиление. Сюрпризов может быть много. Мы как раз и любим футбол за то, что не знаем, как будет завтра. А будь все так просто, было бы неинтересно.
Последние десятилетия задачи у нас фактически не меняются: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок. Естественно, одна из главных задач – каждый сезон участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Эти темы не обсуждаются, тренеры и футболисты о них знают».
Ранее «Шахтер» представил креативный дизайн новой домашней формы.
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У нас сейчас другие задачи и мы их выполним.
ЗЫ: есть исключение - газпром))) Ему не надо в ЛЧ! Они в ЛЕ отлично очки набирают, а на ЗП и финансирование Зенита, это не влияет)))