Рейтинг@Mail.ru

Гендир «Шахтера»: «Наша задача — ежегодно участвовать в групповом этапе ЛЧ»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: мнение, Шахтер Дн
Сегодня, 09:48 | Источник: Footballua.tv | Редакция: Роман Мельник

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о задачах донецкого клуба на сезон:

«Футбол таков, что составить конкуренцию в любой момент может кто угодно. У каждого клуба летом был свой подготовительный процесс, свое усиление. Сюрпризов может быть много. Мы как раз и любим футбол за то, что не знаем, как будет завтра. А будь все так просто, было бы неинтересно.

Последние десятилетия задачи у нас фактически не меняются: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок. Естественно, одна из главных задач – каждый сезон участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Эти темы не обсуждаются, тренеры и футболисты о них знают».

Ранее «Шахтер» представил креативный дизайн новой домашней формы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:07
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:04
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:02
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:01 Семеду: «„Барселона“ может на меня рассчитывать во всем» 4
09:31 Венгер: «Санчес и Уилшир останутся в „Арсенале“» 3
09:19 «Барселона» не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Верратти 12
08:50 Клопп: «Салах понятия не имеет, как „Ливерпуль“ привык обороняться» 7
08:27 Себальос: «Постараюсь возвеличить историю „Реала“» 3
06:24 Моджи: «Очевидно, что Бонуччи ушёл в „Милан“ из-за конфликта с Аллегри» 4
Вчера
22:05 Марсело: «Роналду знает, что игроки „Реала“ будут с ним до конца» 8
18:48 Таккинарди: «Переход Бонуччи в „Милан“ можно сравнить с трансфером Игуаина в „Юве“» 18
18:32 Нападающий АЕКа: «В дуэли с ЦСКА я не знаю, кто из нас фаворит» 34
17:00 Мбаппе: «Не знаю, останусь ли я в „Монако“» 15
все материалы по этой теме
Турниры