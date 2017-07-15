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«Барселона» не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Верратти
Сегодня, 09:19 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес сообщил о том, что клубу так и не удалось договориться с ПСЖ о трансфере полузащитника Марко Верратти:
«У него действующий контракт с ПСЖ. Вот и все, что я могу сказать по этому вопросу.
Если мы хотим, чтобы к нам присоединился игрок с действующим контрактом, надо сперва достичь договоренности с его клубом».
Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи отметил, что клуб не продаст игрока и за 100 млн евро.
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Хотя у меня есть подозрения, что это за трансферы могут быть)))
Вот, например, Маскерано не ушёл, а значит проблему с ЦЗ типа можно ещё на год отложить. И в таком духе можно ещё пару "трансферов провернуть", если Туран останется - вот вам номер 2. И ещё парочку Витиньо. Конец ТО.
Что там с Паулиньо и Коутиньо?
Хорошо что остался в ПАРИЖЕ!