«Барселона» не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Верратти

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес сообщил о том, что клубу так и не удалось договориться с ПСЖ о трансфере полузащитника Марко Верратти:

«У него действующий контракт с ПСЖ. Вот и все, что я могу сказать по этому вопросу.

Если мы хотим, чтобы к нам присоединился игрок с действующим контрактом, надо сперва достичь договоренности с его клубом».

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи отметил, что клуб не продаст игрока и за 100 млн евро.