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«Крылья Советов» победили «Луч-Энергию»

Матч: Крылья СоветовКрылья Советов2 : 0Луч-ЭнергияЛуч-Энергия
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 20:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 1-го тура ФНЛ «Крылья Советов» дома переиграли «Луч-Энергию».

Самара, стадион «Металлург».

«Крылья Советов» - «Луч-Энергия» - 2:0 (1:0)
Голы: Самодин 33, Ятченко 72 (пен).

«Крылья Советов»: Конюхов, Гоцук, Родич (Зотов 81), Гаджибеков (Мияйлович 84), Ятченко, Ткачук (Георгиевский 90), Клёнкин (Чочиев 89), Ланин, Башкиров, Самодин, Алиев.
Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Луч-Энергия»: Котляров, Марченко (Машнев 80), Тихий (Макарчук 64), Стешин, Насадюк, Заерко, Пономаренко, Маляка, Килин, Хлебородов (Гордиенко 73), Бажев (Носов 87).
Главный тренер: Вальдас Иванаускас

Предупреждения: Насадюк 55Гаджибеков 77, Маляка 77.

Судья: Куликов.

Ранее побед в своих матчах добились «Кубань» и «Спартак-2».

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