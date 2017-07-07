«Зенит» завтра сыграет с «Кайзерслаутерном»

«Зенит» определился с ближайшим соперником по контрольному матчу на предсезонном сборе. Петербургская команда 8 июля встретится с немецким «Кайзерслаутерном». Встреча состоится в Гармиш-Партенкирхене и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что на сборе в Австрии пока индивидуально тренируется форвард «Зенита» Артем Дзюба.