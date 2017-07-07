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«Зенит» завтра сыграет с «Кайзерслаутерном»
Сегодня, 18:53 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
«Зенит» определился с ближайшим соперником по контрольному матчу на предсезонном сборе. Петербургская команда 8 июля встретится с немецким «Кайзерслаутерном». Встреча состоится в Гармиш-Партенкирхене и начнется в 19.00 по московскому времени.
Напомним, что на сборе в Австрии пока индивидуально тренируется форвард «Зенита» Артем Дзюба.
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