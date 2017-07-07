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Матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменён
Сегодня, 19:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
Запланированная товарищеская игра между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменена по решению полиции. Встреча должна была пройти 8 июля в Гармиш-Партенкирхене. Однако полиция не может обеспечить достаточные меры безопасности на стадионе. Вместо этой игры «Зенит» проведет двусторонний матч, после чего вылетит в Санкт-Петербург.
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