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Матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменён

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит, Кайзерслаутерн
Сегодня, 19:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Запланированная товарищеская игра между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменена по решению полиции. Встреча должна была пройти 8 июля в Гармиш-Партенкирхене. Однако полиция не может обеспечить достаточные меры безопасности на стадионе. Вместо этой игры «Зенит» проведет двусторонний матч, после чего вылетит в Санкт-Петербург.

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