Матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменён

Запланированная товарищеская игра между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменена по решению полиции. Встреча должна была пройти 8 июля в Гармиш-Партенкирхене. Однако полиция не может обеспечить достаточные меры безопасности на стадионе. Вместо этой игры «Зенит» проведет двусторонний матч, после чего вылетит в Санкт-Петербург.