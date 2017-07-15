Леонид Слуцкий сегодня проведет свой первый матч на посту наставника «Халл Сити»

Сегодня «Халл Сити» Леонида Слуцкого в 20:30 по московскому времени проведет товарищеский поединок с «Оксфорд Сити». Российский специалист поделился ожиданиями от своего первого матча в Англии:

«Сейчас для меня наступило самое захватывающее время, ведь это моя первая игра в качестве наставника „Халл Сити“. Важно поработать с нашей тактикой и схемой. Мы также опробуем несколько наработок, которые готовили на тренировках».

Напомним, последним подписанием «тигров» стал защитник «Челси» Ола Айна.