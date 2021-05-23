«Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз на финал Кубка Сербии (25.04.2021)

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сегодня, 14:22

Увлекательный поединок двух самых знаменитых команд Сербии можно увидеть в финале национального кубка. «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Црвена Звезда». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.27. Победа «Партизана» оценивается по коэффициенту 3.19, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.29. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Црвена Звезда» провела очень сильный сезон и по итогу чемпионата набрала рекордное количество очков (108). Команда заслуженно завоевала чемпионство и в нынешнем поединке имеет хороший шанс сделать золотой дубль в Сербии. Матчи с «Партизаном» всегда отличаются большим напряжением и накалом страстей, поэтому болельщикам скучно не будет. Последние два матча «Црвена Звезда» выиграла у «Металаца» (5:0) и «Бачки» (5:1).

«Партизан» закончил чемпионат на втором месте, что всегда является трагедией как для игроков, так и для руководства с болельщиками. Команда приложит все усилия, чтобы реабилитироваться хотя бы в Кубке страны. В прошлом матче «Партизан» проиграл в выездном матче у «Младости» (0:1), а немного ранее обыграл «Вождовац» (3:0).

Информация для ставок

«Црвена Звезда» не проигрывает уже более 40 матчей во всех турнирах

«Партизан» проиграл только две игры из последних 20 матчей и ни одного раза не сыграл вничью

«Црвена Звезда» выиграла только один матч из последних шести против «Партизана»

Шесть последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Црвена Звезда» провела отличный сезон и выглядит немного предпочтительнее «Партизана». Все же предполагаем, что основное время не выявит победителя, а судьба Кубка будет решаться в дополнительные 30 минут или даже в серии пенальти. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.2.