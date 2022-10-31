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вчера, 11:56

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ковентри Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.71, а за «верх» — 2.02.

Пропускают матч

«Ковентри Сити»: Дабо Фанкати — Травма, Келли Лиам — Травма, Хилсснер Марсель — Травма колена, Годден Мэтт — Травма, Уогхорн Мартин — Травма.

«Блэкберн»: Барнс Самуэль — Травма.

Форма команд

На данный момент «риверсайдцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Небесно-голубые» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Блэкберн» и «Ковентри Сити» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +3 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ковентри Сити»: 1.00 — 1.20, дома 0.83 — 1.00.

«Блэкберн»: 1.28 — 1.00, в гостях 0.78 — 1.22.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 2:2, 1:1, 0:4, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 2:2, 1:1, 0:4, 1:3).

«Блэкберн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 2:2, 1:1, 0:4, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.02.