Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ковентри Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.70.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.71, а за «верх» — 2.02.
Пропускают матч
«Ковентри Сити»: Дабо Фанкати — Травма, Келли Лиам — Травма, Хилсснер Марсель — Травма колена, Годден Мэтт — Травма, Уогхорн Мартин — Травма.
«Блэкберн»: Барнс Самуэль — Травма.
Форма команд
На данный момент «риверсайдцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Небесно-голубые» отстают на 16 очков.
За последние пять матчей «Блэкберн» и «Ковентри Сити» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +3 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ковентри Сити»: 1.00 — 1.20, дома 0.83 — 1.00.
«Блэкберн»: 1.28 — 1.00, в гостях 0.78 — 1.22.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 2:2, 1:1, 0:4, 1:3).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 2:2, 1:1, 0:4, 1:3).
«Блэкберн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 2:2, 1:1, 0:4, 1:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.02.