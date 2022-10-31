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«Лутон Таун» — «Рединг» прогноз

вчера, 11:56

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лутон Таун». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 4.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Лутон Таун»: Ши Джеймс — Травма, Бурк Рис — Травма.
«Рединг»: Данн Скотт — Травма, Мур Лиам — Травма, Сарр Мухамаду-Наби — Травма, Азиз Феми — Травма.

Форма команд

На данный момент «шляпники» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ройялс» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Лутон Таун» и «Рединг» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -1 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лутон Таун»: 1.24 — 1.12, дома 1.44 — 1.22.
«Рединг»: 1.18 — 1.47, в гостях 0.75 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.78.

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