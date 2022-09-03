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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Мидлсбро»: Фишер Дарнелл — Травма, Акпом Чуба — Травма.

«Сандерленд»: Баллард Даниэль — Травма, Хаггинс Найлл — Травма.

Форма команд

На данный момент «чёрные коты» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Боро» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Сандерленд» и «Мидлсбро» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Мидлсбро»: 1.43 — 1.71, дома 1.67 — 1.33.

«Сандерленд»: 1.57 — 1.14, в гостях 1.67 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Мидлсбро» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:3, 2:0, 1:0, 1:0, 1:2).

«Мидлсбро» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:3, 2:0, 1:0, 1:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.77.

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