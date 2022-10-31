Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Престон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.36. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.10.
Пропускают матч
«Престон»: Бауэр Патрик — Травма.
«Суонси Сити»: Аллен Джо — Травма, Уолш Лиам — Травма.
Форма команд
На данный момент «лебеди» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Неуязвимые» отстают на 3 очка.
За последние пять матчей «Суонси Сити» и «Престон» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей -3 и 0 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Престон»: 0.72 — 0.83, дома 0.44 — 0.78.
«Суонси Сити»: 1.35 — 1.35, в гостях 1.25 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 3:1, 0:1, 0:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.65.