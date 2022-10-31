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«Престон» — «Суонси Сити» прогноз

вчера, 11:56
Суонси

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Престон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.36. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.10.

Пропускают матч

«Престон»: Бауэр Патрик — Травма.
«Суонси Сити»: Аллен Джо — Травма, Уолш Лиам — Травма.

Форма команд

На данный момент «лебеди» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Неуязвимые» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Суонси Сити» и «Престон» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей -3 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Престон»: 0.72 — 0.83, дома 0.44 — 0.78.
«Суонси Сити»: 1.35 — 1.35, в гостях 1.25 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 3:1, 0:1, 0:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.65.

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