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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Аугсбург»: Оксфорд Рис — Травма колена, Удуохай Феликс — Травма лодыжки, Дорш Никлас — Травма колена, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Хан Андре — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Бериша Мергим — Красная карточка.

«Вольфсбург»: Винд Йонас — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Бауэр Максимилиан, Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Яго — Варгас Рубен, Груэсо Карлос, Йенсен Фредрик, Реджбекай Элвис — Демирович Эрмедин, Нидерлехнер Флориан.



«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Баку Ридле, ван де Вен Мики, Лакруа Максенс, Отавио Пауло — Арнольд Максимилиан, Виммер Патрик, Герхардт Янник, Камински Якуб, Сванберг Маттиас — Мармуш Омар.

Форма команд

На данный момент «фуггеры» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Аугсбург» и «Вольфсбург» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей 0 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аугсбург»: 1.00 — 1.50, дома 0.50 — 2.00.

«Вольфсбург»: 1.00 — 1.75, в гостях 0.25 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.71.