Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» — «Байер» прогноз

вчера, 10:33
Киммих

Пропускают матч

«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Эрнандес Люка — Травма паха, Коман Кингсли — Мышечная травма.
«Байер»: Лунёв Андрей — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма колена, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Адли Амине — Травма плеча, Беллараби Карим — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бавария»: Нойер Мануэль — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Сане Лерой — Мане Садио, Мюллер Томас.

«Байер»: Градецки Лукаш — Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Инкапье Пьеро, Фримпонг Джереми, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Бавария» и «Байер» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей +6 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бавария»: 2.71 — 0.86, дома 1.67 — 1.00.
«Байер»: 1.29 — 1.71, в гостях 1.67 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 1:5, 2:0, 1:2, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:5, 2:0, 1:2, 2:4).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:5, 2:0, 1:2, 2:4).

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.
2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.
3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.
4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 