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вчера, 10:33

Пропускают матч

«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Эрнандес Люка — Травма паха, Коман Кингсли — Мышечная травма.

«Байер»: Лунёв Андрей — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма колена, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Адли Амине — Травма плеча, Беллараби Карим — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Нойер Мануэль — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Сане Лерой — Мане Садио, Мюллер Томас.



«Байер»: Градецки Лукаш — Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Инкапье Пьеро, Фримпонг Джереми, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Бавария» и «Байер» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей +6 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 2.71 — 0.86, дома 1.67 — 1.00.

«Байер»: 1.29 — 1.71, в гостях 1.67 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 1:5, 2:0, 1:2, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:5, 2:0, 1:2, 2:4).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:5, 2:0, 1:2, 2:4).

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