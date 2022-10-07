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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Байер»: Вирц Флориан — На стадии выздоровления, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Азмун Сердар — Травма икроножной мышцы, Беллараби Карим — Травма колена.

«Шальке-04»: Брюннер Седрик — Мышечная травма, Ван ден Берг Сепп — Травма лодыжки, Камински Марцин — Травма икроножной мышцы, Саласар Родриго — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фримпонг Джереми — Андрих Роберт, Арангис Чарлес, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.



«Шальке-04»: Шволов Александер — Брюннер Седрик, Гремль Лео, Йосида Мая, Увежан Томас — Бюлтер Мариус, Дрекслер Доминик, Краусс Том, Мор Тобиас, Флик Флориан — Теродде Симон.

Форма команд

На данный момент «горняки» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Байер» и «Шальке-04» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -2 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 1.13 — 2.00, дома 1.00 — 2.25.

«Шальке-04»: 1.25 — 2.13, в гостях 0.50 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 04 октября), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 0:3, 1:1, 2:1, 1:1).

«Байер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 0:3, 1:1, 2:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.