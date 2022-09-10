1662838388

вчера, 22:33

Пропускают матч

«Эмполи»: Тонелли Лоренцо — Травма.

«Рома»: Кумбулла Мараш — Мышечная травма, Вейналдум Джорджиньо — Сломана берцовая кость, Дарбо Эбрима — Травма, Дзаньоло Николо — Травма плеча, Залевски Никола — Мышечная травма, Эль-Шаарави Стефан — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Исмаили Ардиан, Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Стоянович Петар — Бандинелли Филиппо, Марин Рэзван, Пьяца Марко, Хаас Николас — Ламмерс Сэм, Сатриано Мартин.

Запасные: Перизан Самуэле, Уйкани Самир — Валукиевич Себастьян, Гуарино Габриэле, Де Винтер Кони, Какаке Либерато — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Байрами Недим, Грасси Альберто, Фаццини Якопо, Хендерсон Лиам — Камбиаги Николо, Эконг Эммануэль.



«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Дибала Пауло, Камара Мохаммед, Карсдорп Рик, Матич Неманья, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Свилар Миле — Винья Матиас, Керамицис Димитриос, Трипи Филиппо, Челик Мехмет — Бове Эдуардо, Вольпато Кристиан, Кристанте Бриан — Белотти Андреа, Залевски Никола, Шомуродов Элдор.

Форма команд

На данный момент «волки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Эмполи» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эмполи»: 0.80 — 1.00, дома 0.50 — 0.50.

«Рома»: 1.20 — 1.00, в гостях 0.67 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0 (коэффициенты 250.00 и 250.00 соответственно).

Пять очных встреч

«Рома» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:4, 2:0, 2:1, 0:2, 2:0).

«Рома» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:4, 0:2, 0:0, 1:3, 0:1).

«Рома» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:4, 2:0, 2:1, 0:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.78.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.

2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.

3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».