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16 сентября 2022, 13:33

Пропускают матч

«Удинезе»: Масина Адам — Травма, Бийол Яка — Травма.

«Интер»: Дальберт — Травма, Чалханоглу Хакан — Травма бедра, Лукаку Ромелу — Травма бедра.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Нейтинк Брам, Перес Карлес — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.

Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Абанква Джеймс, Гессанд Аксель, Эбоселе Фести, Эбоссе Энцо, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Пафунди Симоне, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.



«Интер»: Ханданович Самир — Ачерби Франческо, Бастони Алессандро, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Мхитарян Генрих — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Онана Андре — Белланова Рауль, Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, де Врей Стефан, Думфрис Дензел, Карбони Андреа — Асллани Кристьян, Гальярдини Роберто — Корреа Хоакин.

Форма команд

На данный момент «зебры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Нерадзурри» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Интер» набрали соответственно 13 и 9 очков. Разница мячей +8 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Удинезе»: 2.00 — 1.00, дома 1.67 — 0.00.

«Интер»: 2.00 — 1.33, в гостях 1.67 — 2.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 13 сентября), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 2:0, 5:1, 0:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 1.96.