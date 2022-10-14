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«Верона» — «Милан» прогноз

вчера, 22:33
Леау

Пропускают матч

«Верона»: Чеккерини Федерико — Красная карточка.
«Милан»: Калабрия Давиде — Травма бедра, Кьер Симон — Травма бедра, Флоренци Алессандро — Мышечная травма, де Кетеларе Шарль — Мышечная травма, Салемакерс Алексис — Травма колена, Ибрагимович Златан — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Кабраль Хуан, Хиэн Исак — Велозу Мигель, Верди Симоне, Дойг Джош, Тамез Адриен, Фараони Давиде, Хрустич Айдин — Анри Томас.
Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне, Терраччано Пьетро — Депаоли Фабио — Кортиновис Алессандро, Сулемана Ибрагим, Хонгла Мартин — Джурич Милан, Каллон Яя, Пикколи Роберто.

«Милан»: Тэтэрушану Чиприан — Габбиа Маттео, Калюлю Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Диас Браим, Крунич Раде, Леау Рафаэл, Тонали Сандро — Жиру Оливье.
Запасные: Миранте Антонио, Юнгдаль Андреас — Балло-Туре Фоде, Дест Сержиньо, Тиав Малик — Адли Ясин, Бакайоко Тьему, Вранк Астер, Побега Томмазо — Лазетич Марко, Мессиас Жуниор, Ориги Дивок, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Верона» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей -5 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Верона»: 0.89 — 1.89, дома 1.25 — 2.25.
«Милан»: 2.00 — 1.00, в гостях 1.50 — 0.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 3:2, 0:2, 2:2, 1:1).

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 3:2, 0:2, 2:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.83.

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