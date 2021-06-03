«Стреммен» — «Мосс». Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

1622690774

сегодня, 06:26

Норвежские клубы «Стреммен» и «Мосс» проведут товарищеский поединок. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают «Стреммен» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.45. Победа «Мосса» оценивается в 5.4. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.7.

Форма команд

«Стреммен» находится на 15-й строчке в турнирной таблице второй лиги Норвегии. Команда дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. На счету клуба один забитый и четыре пропущенных мяча. «Стреммен» провалил начало чемпионата и находится в зоне вылета. Несмотря на это, в товарищеском матче «Стреммен» имеет неплохие шансы на победу.

«Мосс» финишировала на 12-й строчке в своей группе третьей лиги Норвегии минувшего сезона. На счету клуба 3 победы, 2 ничьи и 8 поражений. Команда забила 16 голов и пропустила 24 мяча.

Информация для ставок

«Мосс» проиграл три матча из последних пяти

«Стреммен» не побеждает 11 матчей кряду во всех турнирах

«Мосс» забил семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Мосса» с учетом форы (+1) по коэффициенту 2.02. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Мосса» по коэффициенту 2.55.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матче плей-офф Сегунды «Райо Вальекано» — «Леганес».