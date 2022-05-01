«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (01.05.2022)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Ахмата» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.86. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

ЦСКА одержал важную победу в прошлом туре, прервав серию неудач, и теперь борется за итоговую третью позицию в турнирной таблице. В активе «армейцев» 47 очков, что на два балла меньше, чем у «Сочи». Тем не менее, московский клуб провел на одну игру меньше и победа в предстоящем поединке позволит ему подняться выше на одну позицию. В прошлом туре ЦСКА минимально одолел «Динамо» (1:0), а ранее проиграл в кубке России «Спартаку» (0:1).

«Ахмат» провалил вторую часть сезона, что подтверждает всего одно набранное очков в пяти последних матчах чемпионата России. Тем не менее, у клуба был хороший запас очков и перед стартом очередного тура команда занимает девятую позицию с набранными 32 баллами. Футболисты наверняка захотят немного реабилитироваться перед своими трибунами и приложат максимум усилий для успешного результата. В прошлом туре «Ахмат» проиграл «Сочи» (2:3) и «Динамо» Москва (0:2).

Информация для ставок

Три последних матча ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей «Ахмат» не может выиграть семь матчей чемпионата России подряд

В десяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

ЦСКА выиграл восемь последних встреч у «Ахмата»

Прогноз