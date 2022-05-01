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«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (01.05.2022)

вчера, 10:12
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Ахмата» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.532.35
Фонбет 3.05 3.50 2.30
Мелбет 2.83 3.68 2.56
1XBET 2.71 3.68 2.66

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.86. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

ЦСКА одержал важную победу в прошлом туре, прервав серию неудач, и теперь борется за итоговую третью позицию в турнирной таблице. В активе «армейцев» 47 очков, что на два балла меньше, чем у «Сочи». Тем не менее, московский клуб провел на одну игру меньше и победа в предстоящем поединке позволит ему подняться выше на одну позицию. В прошлом туре ЦСКА минимально одолел «Динамо» (1:0), а ранее проиграл в кубке России «Спартаку» (0:1).

«Ахмат» провалил вторую часть сезона, что подтверждает всего одно набранное очков в пяти последних матчах чемпионата России. Тем не менее, у клуба был хороший запас очков и перед стартом очередного тура команда занимает девятую позицию с набранными 32 баллами. Футболисты наверняка захотят немного реабилитироваться перед своими трибунами и приложат максимум усилий для успешного результата. В прошлом туре «Ахмат» проиграл «Сочи» (2:3) и «Динамо» Москва (0:2).

Информация для ставок

  • Три последних матча ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ахмат» не может выиграть семь матчей чемпионата России подряд
  • В десяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют — нет»
  • ЦСКА выиграл восемь последних встреч у «Ахмата»

Прогноз

ЦСКА имеет отличную статистику личных встреч с клубом из Грозного, поэтому предполагаем, что и эта важная встреча останется за «армейцами». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.53 1.88 2.00 1.45 2.87
Фонбет 1.85 1.98
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 1.83 2.09
Все комментарии
46tf7sg8ur2g
46tf7sg8ur2g
вчера в 18:08
Футбольный клуб ЦСКА выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 16:32
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 11:05
Игра на три результата
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