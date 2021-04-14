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«Ахмат» — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

вчера, 22:20

«Ахмат» сыграет против «Химок» в рамках 26-го тура РПЛ. Этот поединок запланирован на 17 апреля 2021 года. В этом сезоне гораздо больше удивляет игра гостей, чем хозяев. «Химки» проделали большую работу и заслуженно занимают свое место в таблице. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.403.76
Лига Ставок 2.13 3.35 3.65
Фонбет 1.93 3.70 3.95
Мелбет 2.15 3.50 3.76
BetBoom 2.12 3.45 3.70

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Ахмат», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Химок» по коэффициенту 3.95.

Форма команд

В этом сезоне игру «Ахмата» нельзя назвать идеальной. Клуб набрал 32 пункта и расположился на 11-й строчке. В активе этой команды девять побед, пять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 32 мяча. В последних играх «Ахмат» играет далеко не лучшим образом, у клуба было всего несколько шансов на завоевание трех баллов, и он ими воспользовался. В других матчах «Ахмат» был в роли более слабого соперника.

«Химки» очень хороши в этом сезоне, команда проделала большой путь к восьмой строчке в турнирной таблице. У клуба 38 баллов в активе. Несмотря на то, что «Химки» не так уж и далеко от «Ахмата», разница в игре очевидна. Подмосковные «Химки» играют гораздо лучше. У клуба 11 побед, пять ничьих и девять поражений. Также в активе «Химок» 31 забитый мяч и 34 пропущенных гола. В последних играх «Химки» чаще набирают очки, чем теряют их.

Информация для ставок

  • «Ахмат» проиграл три матча из последних пяти
  • «Химки» проиграли всего одну игру из последних пяти
  • У «Ахмата» девять пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что тотал голов в матч будет больше трех по коэффициенту 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.66 1.68 2.25
Лига Ставок 2.30 1.62 1.69 2.17
Мелбет 1.74 2.27
BetBoom 2.28 1.67 1.69 2.24 1.36 3.32
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