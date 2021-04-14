«Ахмат» — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

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вчера, 22:20

«Ахмат» сыграет против «Химок» в рамках 26-го тура РПЛ . Этот поединок запланирован на 17 апреля 2021 года. В этом сезоне гораздо больше удивляет игра гостей, чем хозяев. «Химки» проделали большую работу и заслуженно занимают свое место в таблице. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок в России.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Ахмат», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Химок» по коэффициенту 3.95.

Форма команд

В этом сезоне игру «Ахмата» нельзя назвать идеальной. Клуб набрал 32 пункта и расположился на 11-й строчке. В активе этой команды девять побед, пять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 32 мяча. В последних играх «Ахмат» играет далеко не лучшим образом, у клуба было всего несколько шансов на завоевание трех баллов, и он ими воспользовался. В других матчах «Ахмат» был в роли более слабого соперника.

«Химки» очень хороши в этом сезоне, команда проделала большой путь к восьмой строчке в турнирной таблице. У клуба 38 баллов в активе. Несмотря на то, что «Химки» не так уж и далеко от «Ахмата», разница в игре очевидна. Подмосковные «Химки» играют гораздо лучше. У клуба 11 побед, пять ничьих и девять поражений. Также в активе «Химок» 31 забитый мяч и 34 пропущенных гола. В последних играх «Химки» чаще набирают очки, чем теряют их.

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл три матча из последних пяти

«Химки» проиграли всего одну игру из последних пяти

У «Ахмата» девять пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что тотал голов в матч будет больше трех по коэффициенту 2.75.