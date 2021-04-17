В 22 Лантратов Илья Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 3 Дагерсталь Филип Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Пасы: 76 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 15 Данилкин Егор Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 4 Идову Брайан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 2 Логашов Арсений Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 6 Тихий Дмитрий Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 87 Боженов Кирилл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 21 Камышев Илья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 11 Мирзов Резиуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 87

П 5 Трошечкин Александр Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

Н 19 Себаи Сенин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 33 Гапон Евгений

З 42 Тихонов Михаил

З 25 Филин Александр

П 17 Корян Аршак Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 8

П 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 28 Могилевец Павел

Н 10 Алиев Камран

Н 9 Глушенков Максим Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

Н 80 Жумабеков Максим