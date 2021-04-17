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3 : 1
завершен
17 апреля 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.8 - 11.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.5
Средний возраст: 26.5 - 25.5
Средний рост: 185.9 - 183.3
Легионеров: 5 - 2
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +15 +18, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Харин Евгений
ассистент Ильин Владимир
|1:0
|25’
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Ильин Владимир
ассистент Ненахов Максим
|2:0
|44’
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Мелкадзе Георгий
ассистент Вилькер Анхель
|3:0
|65’
|88’
|3:1
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Идову Брайан
ассистент Кухарчук Илья
|Харин Евгений
|9’
|Ненахов Максим
|30’
|38’
|Себаи Сенин
|44’
|Данилкин Егор
|Алмаси Ладислав
|56’
|Тимофеев Артем
|75’
|Швец Антон
|90’
|90’
|Идову Брайан
|Садулаев Лечи
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тимофеев Артем
|Сильва Исмаэл
|38’
|Бериша Бернард
|Харин Евгений
|46’
|46’
|Глушенков Максим
|Данилкин Егор
|46’
|Конате Мохамед
|Себаи Сенин
|46’
|Кухарчук Илья
|Трошечкин Александр
|Мелкадзе Георгий
|Алмаси Ладислав
|64’
|Пуцко Александр
|Нижич Зоран
|78’
|Садулаев Лечи
|Ильин Владимир
|78’
|87’
|Корян Аршак
|Мирзов Резиуан
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|11
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|5
|Cэйвы
|1
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|6
|Предупреждения
|3
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Жди меня и я вернусь
Только очень жди.
Жди меня и я вернусь
Только очень жди.