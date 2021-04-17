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Ахмат - Химки
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Краснодар - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Химки

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 3:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Ахмат
3 : 1
завершен
17 апреля 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.8 - 11.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.5
Средний возраст: 26.5 - 25.5
Средний рост: 185.9 - 183.3
Легионеров: 5 - 2
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 1
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Химки
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +15 +18, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    9' Харин Евгений (59)
     
    25' (1:0) Харин Евгений (59) (Ильин Владимир (29))
     
    30' Ненахов Максим (24)
     
    33' (1:0) Нереализованный пенальти Ильин Владимир (29)
     
    38' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Тимофеев Артем (94) вышел на поле
     
    44' (2:0) Ильин Владимир (29) (Ненахов Максим (24))
     
    46' Харин Евгений (59) уходит с поля, Бериша Бернард (7) вышел на поле
     
    56' Алмаси Ладислав (18)
     
    64' Алмаси Ладислав (18) уходит с поля, Мелкадзе Георгий (3) вышел на поле
     
    65' (3:0) Мелкадзе Георгий (3) (Вилькер Анхель (4))
     
    75' Тимофеев Артем (94)
     
    2
    78' Нижич Зоран (20) уходит с поля, Пуцко Александр (55) вышел на поле
    78' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Садулаев Лечи (99) вышел на поле
     
    2
    90' Швец Антон (23)
    90+3' Садулаев Лечи (99)
     
    38' Себаи Сенин (19)
     
    44' Данилкин Егор (15)
     
    3
    46' Данилкин Егор (15) уходит с поля, Глушенков Максим (9) вышел на поле
    46' Себаи Сенин (19) уходит с поля, Конате Мохамед (45) вышел на поле
    46' Трошечкин Александр (5) уходит с поля, Кухарчук Илья (44) вышел на поле
     
    87' Мирзов Резиуан (11) уходит с поля, Корян Аршак (17) вышел на поле
     
    88' (3:1) Идову Брайан (4) (Кухарчук Илья (44))
     
    90' Идову Брайан (4)
    Голы
    Харин Евгений
    ассистент Ильин Владимир     		1:0 25’
    Ильин Владимир
    ассистент Ненахов Максим     		2:0 44’
    Мелкадзе Георгий
    ассистент Вилькер Анхель     		3:0 65’
    88’ 3:1 Идову Брайан
    ассистент Кухарчук Илья
    Наказания
    Харин Евгений 9’
    Ненахов Максим 30’
    38’ Себаи Сенин
    44’ Данилкин Егор
    Алмаси Ладислав 56’
    Тимофеев Артем 75’
    Швец Антон 90’
    90’ Идову Брайан
    Садулаев Лечи 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тимофеев Артем Сильва Исмаэл 38’
    Бериша Бернард Харин Евгений 46’
    46’ Глушенков Максим Данилкин Егор
    46’ Конате Мохамед Себаи Сенин
    46’ Кухарчук Илья Трошечкин Александр
    Мелкадзе Георгий Алмаси Ладислав 64’
    Пуцко Александр Нижич Зоран 78’
    Садулаев Лечи Ильин Владимир 78’
    87’ Корян Аршак Мирзов Резиуан
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 6
    		13 Фолы 10
    		6 Угловые 3
    		3 Офсайды 2
    		39% Владение мячом 61%
    		5 Cэйвы 1
    		6 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    ren888888
    ren888888
    18 апреля в 11:10, ред.
      batman555
      batman555
      18 апреля в 02:01
      Какие же вы трусы неадекватные,арбитры)) фу...
      batman555
      batman555
      18 апреля в 01:59
      Ну что Казарцев, не стыдно тебе?) Или так жмут Чеченские стены?! Ладно клоуны,ставящие пенальти, в матче Локо-Ростов,а ты?! Кстати не первый раз Тереку судьи помогают,с Уфой на кубок-без комментариев
      Пиночет 777
      Пиночет 777 ответ Брулин (раскрыть)
      17 апреля в 22:20
      Сторожить надо было лучше, чтоб не украли.
      Пиночет 777
      Пиночет 777 ответ cska1948 (раскрыть)
      17 апреля в 22:19
      Потому что это два разных момента, в случае с голом была борьба Ильина с Тихим, а карточка Ненахова это другой эпизод.
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      17 апреля в 18:41, ред.
      Я могу ошибаться, не до конца в теме, потому что не следил раньше. А Глушаков повторил судьбу Денисова. Играл Глушаков в топ клубе. Затем был скандал? Глушаков перешел в кавказский клуб. Затем вернулся в центральный регион, так сказать. Пусть не в Москву, но в принципе. Вот так. Годы идут, а сериалы все те же.
      Жди меня и я вернусь
      Только очень жди.
      Ironigor
      Ironigor
      17 апреля в 18:02
      Ахмат с Победой !!!
      Очень уверенно переигрграли Химки. В первом тайме вообще не было голевых моментов у Химок. Ну а во втором тайме забив на 65минуте третий мяч , дали себе расслабиться и получили один мяч в свои ворота, который кстати ничего не мог изменить. Уверенная победа, с чем я ещё раз хочу поздравить Ахмат !!!
      Всем Добра !!!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      17 апреля в 17:30
      Червяк занялся любимым делом - распродажей очков !
      Брулин
      Брулин
      17 апреля в 16:55
      У Химок украли победу. Судья не трус. Просто жить хочет. Это не футбол.
      Эдмон
      Эдмон
      17 апреля в 16:51
      Химки конечно никакие были
      112910415
      112910415
      17 апреля в 16:49
      как же так, Химки ?
      Храневец
      Храневец ответ cska1948 (раскрыть)
      17 апреля в 16:41
      Жизнь у всех одна и как говорил Лохновский -жить хочется как можно дольше ,а жрать как можно слаще !
      Ислам0926
      Ислам0926
      17 апреля в 16:35
      Ахмат прибавил явно стал играть агрессивно вот и результат на лицо
      я из Химок
      я из Химок
      17 апреля в 16:33
      Вот это номер!!! Неожиданно!
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      17 апреля в 16:21
      Хорошо идет "Ахмат".
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      17 апреля в 16:16
      после поражения от Зенита Химки перестали в себя верить
      Пиночет 777
      Пиночет 777
      17 апреля в 16:12
      Терек с уверенной победой.
      cska1948
      cska1948
      17 апреля в 16:06
      Непонятно, почему засчитали первый гол Ахмата, если при помощи ВАР было установлено нарушение правил со стороны игрока Ахмата, до взятия ворот Химок?
      Struhan
      Struhan
      17 апреля в 15:59
      Заслуженная победа Ахмата. Молодцы.
      Союзник противников
      Союзник противников
      17 апреля в 15:56
      Отличное начало тура!
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой ответ Locomotive Breath (раскрыть)
      17 апреля в 15:45
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой ответ sten312 (раскрыть)
        17 апреля в 15:43
          sten312
          sten312
          17 апреля в 15:18
          Христос воскрес.За Химки.
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath
          17 апреля в 15:04
          Подмосковная сказка финиш? Такое вот ощущение...
          112910415
          112910415
          17 апреля в 14:58
          что-то пошло не так
          Evilhuman
          Evilhuman
          17 апреля в 14:50
            112910415
            112910415
            17 апреля в 13:56
            Химки любят побеждать
            Ravshan878
            Ravshan878
            17 апреля в 11:44
            ИншаАллах☝️за Ахмат🙏.)
            swed27
            swed27
            17 апреля в 01:37
            Ничья
            Союзник противников
            Союзник противников
            16 апреля в 20:22
            Разойдутся миром 1-1.
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