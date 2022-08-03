«Ахмат» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

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сегодня, 09:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Ахмата» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ахмат» за три стартовых тура успел добиться всех возможных результатов, и таким образом в активе клуба четыре набранных балла. Клуб из Грозного имеет опытных исполнителей, которые хотят стабильно набирать очки и бороться за место в первой шестерке, однако им не всегда хватает везения. В прошлом туре «Ахмат» уступил на выезде «Сочи» (1:2), а ранее с тем же счетом на своем поле одолел «Факел» (2:1).

«Зенит» продолжает громить соперников на своем пути и показывает, что ничья в первом туре с «Химками» была досадным недоразумением. В игре команды чувствуется некий запас сил, поэтому футболисты могут прибавить в скорости в любой момент. В этом противостоянии питерский клуб является фаворитом и возьмется доказывать это на поле. В прошлом туре «Зенит» разгромил «Локомотив» (5:0), а ранее крупно обыграл «Крылья Советов» (3:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» проиграл только один матч на выезде из десяти в основное время

«Зенит» выиграл в трех последних поединках у клуба из Грозного

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ахмат» хорошо выступает на своем стадионе и даже если не сможет обыграть чемпиона России, то нервы ему точно подпортит. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.