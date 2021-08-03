«Акрополис» — «Эстер». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (03.08.2021)

3 августа 2021 года «Акрополис» примет «Эстер» в рамках очередного тура чемпионата Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эстер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Акрополиса» по 3.30.
Форма команд
«Акрополис» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швеции. Клуб набрал 11 баллов. В этом сезоне у команды две победы, пять ничейных исходов и шесть поражений. Клуб забил десять мячей и пропустил 20 голов. В последних матчах эта команда также не может похвастаться хорошим уровнем игры.
«Эстер» играет неплохо, но находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 11 забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах «Эстер» выглядит хорошо, команда старается активнее набирать баллы и показать себя с хорошей стороны.
Информация для ставок
● «Эстер» забил три гола в последних пяти матчах
● «Акрополис» не побеждает три игры кряду
● «Эстер» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Акрополиса» по коэффициенту 1.65.
Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на победу «Спартака» в матче квалификации ЛЧ против «Бенфики».