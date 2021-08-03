«Акрополис» — «Эстер». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (03.08.2021)

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вчера, 11:15

3 августа 2021 года «Акрополис» примет «Эстер» в рамках очередного тура чемпионата Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эстер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Акрополиса» по 3.30.

Форма команд

«Акрополис» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швеции. Клуб набрал 11 баллов. В этом сезоне у команды две победы, пять ничейных исходов и шесть поражений. Клуб забил десять мячей и пропустил 20 голов. В последних матчах эта команда также не может похвастаться хорошим уровнем игры.

«Эстер» играет неплохо, но находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 11 забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах «Эстер» выглядит хорошо, команда старается активнее набирать баллы и показать себя с хорошей стороны.

Информация для ставок

● «Эстер» забил три гола в последних пяти матчах

● «Акрополис» не побеждает три игры кряду

● «Эстер» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Акрополиса» по коэффициенту 1.65.