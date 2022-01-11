«Аль-Садд» — «Аль-Райан». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (13.01.2022)

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вчера, 16:56

13 января 2022 года будет сыгран поединок — «Аль-Садд — Аль-Райян» в рамках 14-го тура Чемпионата Катара по футболу. Игра пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Аль-Садд». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 5.40, а победа «Аль-Райана» в 8.50. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Садд» идет на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 31 пункт. У команды десять баллов, одна ничья и ни одного поражения. Коллектив забил 41 мяч и пропустил 14 голов. В последних встречах «Аль-Садд», которым еще недавно руководил Хави, выиграл у «Аль-Сайлии» 0:2, а также обыграл «Аль-Хор» 3:0 и сыграл вничью с «Аль-Духаилем» 3:3.

«Аль-Райан» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 пунктов. У команды четыре победы. три ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 23 мяча. В последних встречах этот клуб выиграл у «Аль-Вакры» 3:0, а также уступил «Умм-Салалю» 2:3 и победил «Шамаль» 1:2. Команда играет в неплохой футбол, но в последнее время есть проблемы с результатами.

Информация для ставок

«Аль-Райан» выиграл два матча из последних пяти

«Аль-Садд» не проигрывает 12 игр кряду

У «Аль-Райана» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72. Букмекеры Фонбет считают, что команды способны отличиться забитыми мячами и выдать хороший, зрелищный поединок.