«Аль-Вакра» — «Аль-Садд». Прогноз на матч Лиги Звезд Катара (31.01.2022)

1643464577

вчера, 16:56

31 января 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Лиги Звезд Катара. Матч пройдет на арене, которая принадлежит клубу «Аль-Вакра». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров является «Аль-Садд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивается в 5.40, а победа «Аль-Вакра» в 8.00. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Вакра» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 пунктов. У команды восемь побед, четыре ничьих и три поражения. Коллектив забил 24 гола и пропустил 15 мячей. В последних встречах «Аль-Вакра» победил «Аль-Духаиль» со счетом 0:4, а также выиграл у «Аль-Ахли» Доха 1:3 и заработал три балла с «Аль-Хором» 4:1. Этот клуб играет не лучшим образом, но набирает очки.

«Аль-Садд» идет на первой строчке в турнирной таблице. У клуба 37 баллов. Команда выиграла 12 поединков, один раз сыграла вничью и ни разу не проигрывала. Всего у коллектива 50 забитых и 17 пропущенных мячей. «Аль-Садд» очень хорош как в последних матчах, так и в сезоне в целом. У клуба победа над «Аль-Араби» со счетом 4:2, а также над «Шамалем» 1:5 и над «Аль-Сайлией» 0:2.

Информация для ставок

«Аль-Садд» не проигрывает 14 игр кряду

«Аль-Вакра» победила в трех матчах кряду

«Аль-Садд» забил 11 голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше четырех по коэффициенту 2.50. Эти команды очень много забивают в нынешнем сезоне, поэтому ставка выглядит очень органично. «Аль-Садд» очень хорош особенно в гостевых матчах.