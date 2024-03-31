«Алавес» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2024)

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сегодня, 12:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Сосьедад, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Алавеса» оценивается по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.9.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.02. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Алавес» редко радует победами в последнее время, но команда все еще держится вне зоны вылета. На данный момент коллектив занимает 13 место с 32 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. В домашней игре с «Реалом» Сосьедад набрать очки будет непросто, однако вполне реально, особенно если хозяева первыми сумеют отличиться. Два последних матча «Алавеса» завершились выездным поражением от «Атлетика» (0:2) и домашним успехом с «Райо Вальекано» (1:0).

«Реал» Сосьедад слишком отстал от зоны Лиги Европы и вероятнее всего сосредоточится на удержании своей позиции. Команда идет на шестом месте с 46 баллами и отстает от «Атлетико» уже на девять очков. В матче с нестабильным «Алавесом» от гостей ждут уверенной игры и победы, но она здесь далеко не гарантирована. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад на своем поле обыграл «Кадис» (2:0), а ранее вымучил победу с «Гранадой» (3:2).

Информация для ставок

«Алавес» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад проиграл шесть поединков из десяти последних

«Реал» Сосьедад выиграл три из пяти встреч с «Алавесом» за последнее время

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.