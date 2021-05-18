«Альбасете» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (18.05.2021)

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сегодня, 00:34

«Альбасете» сыграет против «Луго» в рамках очередного тура испанской Сегунды 18 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на противостояние этих клубов.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, победит «Альбасете». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивают в 2.80, а победу «Луго» в 3.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Альбасете» набрал 37 пунктов. Команда находится на последнем, 22-м месте в турнирной таблице. В последних поединках «Альбасете» играет неплохо, команда часто набирает очки, но хватит ли этого для спасения — большой вопрос. Если клуб выиграет в этом матче, а его конкуренты проиграют, шансы есть.

«Луго» в этом сезоне тоже грозит вылет. Команда находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе — 40 пунктов. В последних поединках «Луго» выглядит ужасно, команда находится в плохой форме и нет никаких предпосылок к тому, что она сможет стать лучше в ближайшее время.

Информация для ставок

«Луго» выиграл только один матч из последних пяти

«Альбасете» выиграл в двух матчах из последних пяти

«Луго» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше двух» за 2.02. Стоит ожидать обилия забитых мячей от этих команд.

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