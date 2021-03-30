«Алькоркон» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (30.03.2021)

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вчера, 17:15

Интересную встречу двух разных по стилю игры команд подарит нам 32-й тур испанской Сегунды. «Реал Овьедо» приедет в гости к «Алькоркону». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Алькоркон». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Реала Овьедо» оценивается в 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно за 1.69. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.21.

Форма команд

«Реал Овьедо» находится на 14-м месте в чемпионате и имеет отрыв в 7 очков от зоны вылета. Команда пытается набирать очки, чтобы спокойно закончить сезон и начать подготовку к новому. Коллектив редко побеждает, но часто играет вничью. Последними двумя результатами «Реала Овьедо» стали ничьи с «Понферрадиной» (1:1) и «Мальоркой» (0:0).

«Алькоркон» находится в зоне вылета, но отставание команды не такое большое, все команды плотно располагаются внизу турнирной таблицы, поэтому в следующем туре у коллектива есть шансы продвинуться вверх. В последних двух играх «Алькоркон» сыграл вничью со «Спортингом» Хихон и уступил на своем поле «Райо Вальекано» (0:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти выездных матчей «Реала Овьедо» закончились ничейным результатом

Восемь из девяти последних матчей «Алькоркона» закончились исходом «обе забьют — нет»

Последние три матча между коллективами закончились исходом «обе забьют»

«Алькоркон» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Реала Овьедо» на своем поле

Прогноз

В этом матче хозяева приложат все усилия, чтобы одержать победу, ведь команде необходимо покидать зону вылета, особенно если учесть, что матчей до завершения чемпионата осталось не так много. Сделать ставку на победу «Алькоркона» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.

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