«Альмерия» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.01.2023)

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вчера, 16:03

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Альмерия» редко выигрывает и идет в нижней части турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 17 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Для команды очень важно сохранить место в Ла Лиге, поэтому футболисты обязаны цепляться за каждую возможность. Два последних мата «Альмерии» завершились домашним поражением с «Реалом» Сосьедад и ничьей с «Кадисом» (1:1).

«Атлетико» объявил об уходе Диего Симеоне с поста главного тренера в конце сезона и команду ждут перемену. Сейчас же «матрасники» продолжают чемпионат, где занимает только шестое место с 27 баллами и отстает от «Бетиса» на один балл. В предстоящей встрече от мадридского клуба болельщики ждут только победу. В прошлом туре Ла Лиги «Атлетико» минимально уступил «Барселоне» (0:1), а ранее переиграл «Реал Овьедо» в кубке Испании (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Атлетико» завершились победами

Девять последних матчей «Альмерии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» играет очень нестабильно, но в этом поединке имеет большие шансы набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.