«Альмерия» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.01.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 18:15
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Альмерия» редко выигрывает и идет в нижней части турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 17 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Для команды очень важно сохранить место в Ла Лиге, поэтому футболисты обязаны цепляться за каждую возможность. Два последних мата «Альмерии» завершились домашним поражением с «Реалом» Сосьедад и ничьей с «Кадисом» (1:1).
«Атлетико» объявил об уходе Диего Симеоне с поста главного тренера в конце сезона и команду ждут перемену. Сейчас же «матрасники» продолжают чемпионат, где занимает только шестое место с 27 баллами и отстает от «Бетиса» на один балл. В предстоящей встрече от мадридского клуба болельщики ждут только победу. В прошлом туре Ла Лиги «Атлетико» минимально уступил «Барселоне» (0:1), а ранее переиграл «Реал Овьедо» в кубке Испании (2:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Атлетико» завершились победами
- Девять последних матчей «Альмерии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Атлетико» играет очень нестабильно, но в этом поединке имеет большие шансы набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.