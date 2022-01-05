«Аморебьета» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (07.01.2022)

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05 января 2022, 19:15

«Аморебьета» сыграет против «Тенерифе». Матч состоится 7 января 2022 года в рамках Испанской Сегунды. Отметим, что «Аморебьета» будет играть на домашнем стадионе «Тенерифе» по решению лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Тенерифе». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа хозяев в 3.70. Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аморебьета» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У команды три победы, 11 ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах у команды не получается играть в свой футбол — ничейный исход с «Бургосом» 2:2, а также ничья с «Понферрадиной» 1:1 и с «Лас-Пальмасом» 1:1.

«Тенерифе» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Испанской Сегунды. У клуба 38 баллов. Команда выиграла 11 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести играх. Всего у коллектива 28 забитых и 17 пропущенных голов. В последних встречах «Тенерифе» проиграл «Лас-Пальмасу» 0:1, а также выиграл у «Сарагосы» 0:2 и сыграл вничью с «Луго» 1:1. Команда играет неплохо, она уже поднялась в топ-6 и имеет хорошие шансы на возможные стыки, благодаря которым можно выйти в Примеру.

Информация для ставок

«Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти

«Аморебьета» не побеждает четыре матча подряд

У «Тенерифе» три забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этой встрече, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.45. Здесь сложно предсказать победителя, но то, что голов будет много — это факт. Команды играют в атакующий футбол.