«Андерлехт» — «Брюгге». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (20.05.2021)

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вчера, 12:24

Участники еврокубков от Бельгии продолжают играть матчи плей-офф раунда, в этом туре мы увидим игру «Андерлехта» с «Брюгге».

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом поединке нет, коэффициенты примерно равны. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.43 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.55, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.8.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.8 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. «Обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Андерлехт» на данный момент все еще не побеждал в плей-офф, но продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата и путевку в Лигу Конференций. В предыдущем туре подопечные Венсана Компани проиграли «Генку» (1:2), а еще туром ранее расписали ничью с ним (1:1). Для сохранения третьей строчки в турнирной таблице коллективу желательно побеждать в последнем домашнем матче турнира.

«Брюгге» занимает первую строчку в таблице и семимильными шагами идет к чемпионскому титулу. Отрыв от ближайшего преследователя за два тура до конца составляет пять очков, поэтому команда может комфортно чувствовать себя, не ощущая особого давления за результат. В прошедших двух матчах взяли четыре очка, сыграв с «Антверпеном» (2:1) и (0:0).

Информация для ставок

• Серия без побед «Андерлехта» составляет четыре матча

• «Брюгге» победил всего один раз в последних четырех играх чемпионата

• «Брюгге» победил шесть раз в последних восьми очных встречах

• «Андерлехт» забивает в девяти домашних матчах подряд

Прогноз

Матч обещает быть очень напряженным, особенно для хозяев поля, которым крайне нужны очки. Получится ли обыграть чемпиона страны – большой вопрос, но вот голами обменяться команды могут. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.