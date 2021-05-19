«Андерлехт» — «Брюгге». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (20.05.2021)

Участники еврокубков от Бельгии продолжают играть матчи плей-офф раунда, в этом туре мы увидим игру «Андерлехта» с «Брюгге».
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Явного фаворита в этом поединке нет, коэффициенты примерно равны. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.43 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.55, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.8.
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.8 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. «Обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Андерлехт» на данный момент все еще не побеждал в плей-офф, но продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата и путевку в Лигу Конференций. В предыдущем туре подопечные Венсана Компани проиграли «Генку» (1:2), а еще туром ранее расписали ничью с ним (1:1). Для сохранения третьей строчки в турнирной таблице коллективу желательно побеждать в последнем домашнем матче турнира.
«Брюгге» занимает первую строчку в таблице и семимильными шагами идет к чемпионскому титулу. Отрыв от ближайшего преследователя за два тура до конца составляет пять очков, поэтому команда может комфортно чувствовать себя, не ощущая особого давления за результат. В прошедших двух матчах взяли четыре очка, сыграв с «Антверпеном» (2:1) и (0:0).
Информация для ставок
• Серия без побед «Андерлехта» составляет четыре матча
• «Брюгге» победил всего один раз в последних четырех играх чемпионата
• «Брюгге» победил шесть раз в последних восьми очных встречах
• «Андерлехт» забивает в девяти домашних матчах подряд
Прогноз
Матч обещает быть очень напряженным, особенно для хозяев поля, которым крайне нужны очки. Получится ли обыграть чемпиона страны – большой вопрос, но вот голами обменяться команды могут. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.