«Андерлехт» — «Генк». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (15.05.2021)

Участники еврокубков от Бельгии продолжают выяснять, кто из них сильнее, в этом туре мы увидим вторую за недолгое время игру «Андерлехта» с «Генком». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Явного фаворита в этом поединке нет, коэффициенты примерно равны. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.03 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.62, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.24
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.7 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.17.
Форма команд
«Андерлехт» на данный момент все еще не побеждал в плей-офф, поэтому ответный матч с «Генком» будет очень важным с точки зрения турнирной таблицы. Команда провела первые три тура в мирном ключе, расписав ничьи со всеми соперниками по плей-офф раунду. Первый матч с «Генком» завершился (1:1), и теперь, чтобы догнать соперника в таблице, в этом матче обязательно нужна победа.
«Гент» выдал хороший старт плей-офф и набрал семь очков в трех матчах. Ничья с «Андерлехтом» (1:1) подкрепилась победами, добытыми ранее. Обыграли «Брюгге» (3:0) и «Антверпен» (3:2). Матчи с «Андерлехтом» всегда очень принципиальные, поэтому болельщики могут ожидать яркой и интересной игры.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Андерлехта» насчитывает восемь игр, из них пять побед и три ничьих
- «Генк» выиграл пять из шести последних выездных встреч
- «Андерлехт» забивает и пропускает дома в семи последних играх
- «Генк» забивает в 16 матчах подряд
Прогноз
Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важен результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок, и в большей степени смотреть на надежность у своих ворот. Вполне вероятен сценарий первого поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет.