«Андерлехт» — «Генк». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (15.05.2021)

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вчера, 20:29

Участники еврокубков от Бельгии продолжают выяснять, кто из них сильнее, в этом туре мы увидим вторую за недолгое время игру «Андерлехта» с «Генком». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом поединке нет, коэффициенты примерно равны. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.03 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.62, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.24

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.7 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Андерлехт» на данный момент все еще не побеждал в плей-офф, поэтому ответный матч с «Генком» будет очень важным с точки зрения турнирной таблицы. Команда провела первые три тура в мирном ключе, расписав ничьи со всеми соперниками по плей-офф раунду. Первый матч с «Генком» завершился (1:1), и теперь, чтобы догнать соперника в таблице, в этом матче обязательно нужна победа.

«Гент» выдал хороший старт плей-офф и набрал семь очков в трех матчах. Ничья с «Андерлехтом» (1:1) подкрепилась победами, добытыми ранее. Обыграли «Брюгге» (3:0) и «Антверпен» (3:2). Матчи с «Андерлехтом» всегда очень принципиальные, поэтому болельщики могут ожидать яркой и интересной игры.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Андерлехта» насчитывает восемь игр, из них пять побед и три ничьих

«Генк» выиграл пять из шести последних выездных встреч

«Андерлехт» забивает и пропускает дома в семи последних играх

«Генк» забивает в 16 матчах подряд

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важен результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок, и в большей степени смотреть на надежность у своих ворот. Вполне вероятен сценарий первого поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет.