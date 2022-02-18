«Андерлехт» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2022)

1645196643

вчера, 18:04

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.95, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.88. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по 2.08. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 3 мячей по 1.74.

Форма команд

«Андерлехт» набрал девять очков в пяти последних турах чемпионат Бельгии, но смог сохранить за собой четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала 48 очков и на пять баллов опережает ближайшего преследователя, а вот лидеру уступает целых 12 пунктов. Клуб старается стабильно набирать очки и два недавних поражения подряд скорее были досадной оплошностью. В прошлом туре «Андерлехт» минимально одолел «Зюлте-Варегем» (2:1), а ранее крупно обыграл «Эйпен» (4:1).

«Генк» не может записать себе в актив нынешний сезон, однако команда имеет хорошие шансы закончить его в зоне плей-офф. Перед стартом очередного тура «Генк» расположился на восьмом месте с 41 набранным очком и опережает на пять пунктов идущего девятым «Оуд-Хеверли». У коллектива хорошая разница забитых и пропущенных мячей (54:39), но в некоторых поединках ему не хватает концентрации, что ведет к потере очков. Два последних матча чемпионата с участием «Генка» завершились победами над «Мехеленом» (4:1) и «Стандардом» (2:0).

Информация для ставок

«Андерлехт» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Генк» уступил в трех поединках

Пять из семи домашних поединков «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти последних матчей между клубами на поле «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев, но большого количества мячей исходя из статистики, зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.